〈南部〉三鳳中街南北貨 魷魚漲幅逾3成最大

2018-01-25

〔記者葛祐豪／高雄報導〕農曆春節將屆，高雄知名的南北貨集散地三鳳中街，今年以魷魚漲幅最大、超過三成，其餘大都持平。

三鳳中街管委會創會長伍進昌表示，距離農曆春節雖然還有二十天，但因最近寒流來襲，買氣提早出現，預期從本週末起，採買年貨人潮會逐漸增加，三鳳中街今年特別以大紅燈籠、主題燈飾妝點街區內外。

海水升溫 魷魚量減少

伍進昌說，今年的南北貨中，以魷魚漲幅最大，從去年的每斤四百元漲到五百三十元，漲幅超過三成，原因是聖嬰現象使得海水升溫，導致今年魷魚量減少，且捕獲量又被中國買走。

北海道大干貝 約漲一成

北海道大干貝今年也有約一成漲幅，每斤從四千五百元漲到四千九百元；堅果類的腰果，每斤從二百七十元漲到二百九十元、核桃則從每斤二百元漲到二百二十元。

瓜子、花生等 價格持平

至於民眾過年喜歡吃的瓜子、開心果、花生及其餘的南北貨，今年的價格大都持平。

高雄市經發局昨天也宣布，二○一八高雄過好年活動，將從一月二十七日在三鳳中街起跑，市長陳菊將到場發送小紅包，商家也推出五十份、總市值六萬元的特色福袋，讓民眾搶好康。

經發局長曾文生表示，今年「高雄過好年」活動是第二十週年，特別選在三鳳中街、南華、後驛、六合、新堀江、興中、忠孝、青年、光華、甲仙、中央公園等十一個商圈舉辦活動，邀請民眾相揪來辦年貨。