〈南部〉石山落部稻草編織 進軍超商裝置藝術

2018-01-25

做御守、注連繩 外銷日本

〔記者王秀亭／台東報導〕台東市富豐社區阿美族石山部落近年發展部落產業，利用稻草、稻穗做成御守及注連繩，打開外銷日本通路外，近來更為市區一間連鎖超商的用餐區製作限定版裝置藝術，有助社區產業另類行銷，富豐社區發展協會總幹事宋博芳表示，盼可為更多縣內連鎖超商妝點門面，讓遊客進入台東就能看到台東限定版裝置。

宋博芳說，石山部落為創造在地就業機會，發展編織有成，發現部落周邊稻田收割後，廢棄稻草常以燃燒處理，易造成空氣污染，而台東稻作一年兩期，在環保意識抬頭下，以稻草編織日本風的御守、注連繩繩結，意外開啟部落產業另一方向。

將石山部落稻草編織作品帶進超商用餐區的連鎖超商店長郭俊賢表示，該店一直以幸福聚落自居，利用店內空間舉辦社區音樂會、手作DIY活動，而與石山部落只隔一個中華大橋的距離，決定將部落產業帶進門市，用餐區一角是石山部落製作的注連繩，牆面介紹著石山部落及編織的點滴故事，營造自己的門市特色，也順帶行銷石山部落，方便民眾按圖索驥，到部落進行一趟深度之旅，盼助帶動當地經濟。

盼也能成為台東限定特色

宋博芳說，隨著編織作品需求的增加，石山部落有意跨部落合作，彼此成為生產夥伴，首度為超商門面做裝置藝術，開啟協會的另一種行銷想法，若能為縣內位於交通要道上的連鎖超商做裝置藝術，或許可以成為「台東限定」的特色，民眾一看到石山的注連繩、御守就知道到台東了。