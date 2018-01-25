〈南部〉屏市尖峰缺水 爭取屏東機場附近挖井

2018-01-25

自來水接管率暴增

〔記者葉永騫／屏東報導〕屏東縣政府全力衝高自來水普及率，短短二年已增加三千多戶，但在水源沒有增加的情況下，屏東市尖峰時段已經出現缺水現象，自來水公司表示，如果水源再不增加，屏東市北區用水尖鋒時段將出現長期缺水情況，縣府水利處副處長許良禎說，已向國防部協調，希望在屏東機場附近挖井設立淨水場，解決缺水問題。

2年增加3千多戶

屏東縣自來水普及率全國最低，縣長潘孟安為提升接管率，向中央爭取經費，在屏東市、萬丹鄉、潮州鎮等地區埋設自來水管線，接管率去年首度突破五成，今年並將屏東市外圍的海豐、歸來、公館等低接管率的地區列入重點，希望後年能提升到六成。

不過，縣府全力衝高接管率，但水源卻沒有增加，尤其屏東市北區最近因自來水用戶數增加太快，傍晚用水尖峰時期常出現水壓不足抽不到水的情況，引發民眾抱怨。

自來水公司第七區管理處表示，屏東營運所的供水量已從五萬九千多噸增加到六萬二千多噸，超出目前淨水場總出水能力的八成以上，依標準程序，供水量達到六成以上就要辦理擴建，七成五就要完成供水設備，現已超過八成，屏東第二淨水廠及水源都沒定案，在用戶愈來愈多之下，尖峰用水時段屏北地區水量不足恐成為常態。

已請立委向國防部爭取

縣府水利處副處長許良禎指出，縣府和自來水公司會勘後認為屏東機場附近是設立淨水廠、增開新井的最好地點，不但可供水給屏北地區，也能因應海豐地區新接管用戶，已請立委向國防部協調爭取，希望能夠盡快解決供水問題。