〈台北都會〉砸5.7億汰換 首批清潔車輛上路

2018-01-25

〔記者周彥妤／台北報導〕為提升清運效率、減輕空污排放，台北市環境保護局表示，於一○六年至一○八年投入五．七億元，汰換北市環保清潔車輛，合計買下二一五輛車，首批六十九輛車昨天上路，台北市長柯文哲昨也出席記者會，把新車交付清潔隊員，也盼能減輕清潔同仁工作負擔。

柯文哲致詞表示，根據研考會市民滿意度各項調查，環保局時常居冠，市民對環保局的滿意度逾八成，不過垃圾車的妥善率一直不高，時常故障待修。既然環保是北市強項，就應做得更好，才會投下龐大經費汰舊換新。由於新型車種都採高規格設計，除了提升工作效率，也有助減緩空污排放，管理車輛也能提升效率。

環保局長劉銘龍表示，汰換的新型清潔車輛，皆符合環保第五期排放標準，完成三年汰舊更新後，平均車齡由十二年降為八年，大大提升垃圾清運的妥善率，且每年可減少碳氫化合物四．八三公噸、一氧化碳二十．三二公噸、氮氧化合物四十五．四四公噸、總懸浮微粒值一．七二公噸、細懸浮微粒PM2.5一．五八公噸排放，也有助提升北市空品。

劉銘龍也說，除汰換清潔車輛，也斥資八八○○萬買下廿四輛小型掃街車，過去因牌照問題無法上路，今年問題順利解決，可以上路掃街。劉表示，小型掃街車不僅減輕同仁負擔，也能觸及人力清運無法觸及之處，把街道掃得更乾淨。