〈台北都會〉〈北市最貴〉敦仁公園啟用 議員批資源分配不均

2018-01-25

若徵收私有地 得花21億

〔記者鍾泓良／台北報導〕位於大安區敦化南路一段二三六巷內的敦仁公園昨啟用，該公園位於大安區精華地段，過去為派出所；公園處說，如果是徵收私有地，○．一七公頃的公園得花費廿一．一二億元，堪稱北市地價最貴公園；公園處更大手筆花錢委外拍影片宣傳。但屬老舊社區的大同區、萬華區民代，認為市府長期忽視老舊社區的綠地發展，大同跟萬華鄰里公園都少之又少，精華區卻有機會新闢，還能二次改造，應注重公平發展。

大同區議員顏若芳表示，大同區大型公園過去只有玉泉公園，後來才陸續有建成公園及正在開闢的三八八號公園。她更說，三八八號公園早在前市長馬英九時就規劃，徵收費更從兩億元暴漲到六．四億元，居民遲遲等公園廿年的心路歷程才更該拍影片記錄。

老舊社區公園少之又少

萬華區議員顏聖冠則提到，萬華區雖然有青年公園，但也因長年沒更新，導致之前發生市長出席活動舞台卻淹水，更別說萬華鄰里公園稀少，讓許多老人無處休憩。她希望，市府應注意均衡發展，不是只幫綠覆率本來就高的松山、信義及大安「錦上添花」，也要懂得幫早期發展區「雪中送炭」。

敦仁公園過去為派出所，因此在設計公園時融入了派出所元素，不僅遊樂設施有放入警察抓小偷的意象，公園內也有保留一道派出所原建築物的牆面，並在上方裝設警察局的招牌，讓民眾得以了解公園歷史。

公園處說，過去為大安分局敦化南路派出所，而因為辦公廳是由市場改建，全部屬於市有地，但因為地點精華，如屬於私有地，至少要花費廿一．一二億元才能徵收。當地里、仁愛里長鄭秀郎昨更捐贈四十多萬元的櫻花樹，希望可以在都市內打造櫻花美景。