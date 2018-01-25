〈台北都會〉東華大學 全國首間行動支付應用大學

2018-01-25

與悠遊卡簽署合作協議

〔記者黃建豪／台北報導〕悠遊卡公司與東華大學昨簽署合作協議，宣布將利用東華大學的「大學城」特色，打造出全國第一所「行動支付應用大學」，將首創學生證、職員證與電信悠遊卡整合的行動悠遊卡，讓東華師生、職員從用餐、影印、修理自行車到繳交宿舍冷氣費、學雜費等生活大小事，都能用一支手機解決，預計分兩階段進行。第一階段從下學期開始，可在校內合作店家消費；第二階段則預計下半年，讓行動悠遊卡正式推出。

用餐、影印、修單車都可

繼去年十月，悠遊卡首次與大專院校的中正大學合作，讓中正大學師生可在校區內的合作商家使用悠遊卡消費，並繳交學雜費用後，昨宣布與東華大學啟用更進一步的合作，除在合作商家、繳交學雜費使用外，重點在於整合學生證或職員證、悠遊卡與手機三方的行動學生悠遊卡或行動職員悠遊卡，先實現大學校園實驗去硬幣、紙鈔化，之後中正大學也將跟上行動支付的腳步。

下學期可在校內店家消費

悠遊卡公司表示，與東華大學簽訂合作協議後，第一階段目標將完成東華大學校區內二十八家商店的合作，預訂二月底就能開始消費，持悠遊卡可在校園內餐廳買餐點、書店買文具、印刷店影印、成績單工本費，還可以支付腳踏車維修費用等，甚至和校外商家談合作的第二階段，預計於下半年推行動學生悠遊卡或行動職員悠遊卡，未來全校一萬一千多名師生及教職員，只要持智慧型（安卓系統、具NFC功能）手機就可以將學生證與悠遊卡功能整合為一，不用實體悠遊卡，而是用一支手機包辦全部校園支出所需。

悠遊卡公司說明，預計下半年整合的行動悠遊卡，和現行電信悠遊卡一樣，得先持安卓手機向電信公司申請專用SIM卡，再上悠遊卡網站完成實名身分綁定；至於蘋果手機，則因不具備NFC功能得等到手機悠遊卡上市，目前還在研發測試階段中，上線時間未定。

第二階段 手機包辦支出

悠遊卡公司指出，悠遊卡已和北部八成以上學校有合作，讓學生證可兼悠遊卡，會選擇中正、東華大學高度合作的原因，在於他們屬於「區域性封閉型」的大學城，因為位處偏遠、生活機能相對不佳，學校師生的食衣住行都高度依賴校園生活區，因此校方接受度高、整合也方便，連校方都主動提出有高度合作需求。悠遊卡董座林向愷舉例，以中正大學來說，合作四個月以來，在校內使用悠遊卡消費的累積交易金額已接近一百五十萬元。

但除了中正與東華大學外，悠遊卡也說，仍在嘗試與周邊生活機能好的逢甲大學談合作，相較於封閉型大學會有不同的合作模式，例如整合鄰近逢甲商圈等。