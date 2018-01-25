〈台北都會〉瑞芳擬蓋綜合醫院 地方有「異」見

2018-01-25

選址消防分隊對面停車場

〔記者林欣漢／新北報導〕東北角地區醫療資源匱乏，新北市政府初步規劃利用瑞芳消防分隊對面停車場設置新瑞芳綜合醫院，市長朱立倫昨到瑞芳勘察預定地並聽取簡報，他表示，要將不同意見都納入評估，以符合地方需求的最大公約數，目標民國一一一年以前落成。

新北市衛生局指出，東北角有瑞芳、雙溪、平溪、貢寮四個行政區，幅員遼闊且人口長期外流，老化情形嚴重，四區只有一家地區醫院及四區衛生所，加起來僅三十四名醫師，一名醫師服務一六二○至三一四○人，醫療服務資源缺乏。

由於瑞芳礦工醫院建物漏水嚴重且為海砂屋，瑞芳衛生所也有行政服務空間狹小、無獨立候診空間等問題，市府規劃新建結合衛生保健、基層醫療、門診、急診、復健、日間照護與長照中心的複合型多元服務的醫療場所，初步選定瑞芳消防分隊對面約八百坪空地，目標一一一年以前落成。

腹地不大緊鄰民宅 民憂安全

市府日前舉辦說明會，地方上有不同聲音，議員林裔綺指出，該空地目前為停車場，瑞芳市區中心停車需求很大，未來的停車動線、停車空間都是問題；居民認為預定地腹地不大又緊鄰民宅，擔心有安全疑慮；龍安里長柯瑞和、新山里長李仁林、新峰里長黃茂峻則建議市府也能將里內空地納入考量。

朱立倫表示，預定地是公有土地，且就在瑞芳市區中心、離火車站也近，已經在進行都市計畫變更為醫療用地，若要再去找其他土地，光變更都市計畫及徵收就曠日廢時，而若是因為有不同意見就不蓋，是不能為大多數民眾所接受的，大家都期待醫療資源能盡快落實，「若做民調，我相信九成以上都會贊成。」

朱立倫：盡量納入不同意見

朱立倫說，民主社會當然有不同聲音及意見，他指示相關局處於規劃過程中盡量納入不同意見，在滿足地方最大需求前提下克服困難，落實在地就醫、安養的期待。

市府表示，預計今年五月完成公開展覽，報內政部審議。