〈台北都會〉全台唯一溫泉眷村 原住戶重返「傳瓦」祈福

2018-01-25

〔記者沈佩瑤／台北報導〕農曆新年將至，北市文化局昨邀請北投「中心新村」原住戶一起包水餃，重溫眷村時光，並舉行象徵傳承的「傳瓦」儀式，將從屋頂上卸下的瓦片由原住戶逐一接下，後續將由文化局保存維護，也為進行中的修繕工程祈福。

位於北投區新民路的「中心新村」，佔地約一．四公頃，為全台唯一溫泉眷村，民國一百年登錄為台北市歷史聚落，去年北市文化局和權管單位國防部取得共識，雙方合作朝青創基地、藝術駐村等方向經營；北市與中央攜手挹注四億元經費修繕，目前第一期修復工程正在進行中。

建築師景雅琦笑稱，修過這麼多眷村，「中心新村」是數一數二難修，因為經歷多次增建，隔間與一般眷村大不相同，但這是中心新村的迷人之處，修復時會儘量保留。

文化局昨邀請多位原住戶參與屋瓦拆卸工程，並於儀式後一起包水餃，一位原住戶代表送上老照片作為感謝，他感性說，「照片是父親帶著一家老小出遊，現在我也帶著我的孫女來這」。

今年九十三歲的顧黃生伯伯，在「中心新村」住了七十多年。看著熟悉的一磚一瓦，遙想自己十五歲成了青年兵，歷經抗戰來到台灣，他還拿出和青天白日勳章的合照，驕傲地說「總統也要讓我三分！」原本一度有機會回故鄉中國江蘇，因病未能成行，卻再也回不去了。

顧伯伯去年底搬進安置大樓，未來只能以遊客身分重返中心新村，他的女兒感慨懷念以前雞犬相聞的生活，「現在住大樓，門打開哪有人啊。」對此，北市文化局副局長田瑋坦言，確實很多住戶希望遷回，礙於目前法令而無法實踐，第二期工程規劃有住宿體驗區，但從前那種眷村特有的聚落氛圍會消失，「這是保存聚落面臨最大的障礙」。