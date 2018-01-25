〈台北都會〉共餐經費撥太慢 柯指預算審得慢

2018-01-25

〔記者蕭婷方、周彥妤／台北報導〕台北市長柯文哲上任第一年大砍敬老禮金引發長者不滿，北市議員簡舒培昨召開記者會指出，近期許多老人共餐據點「暫停」，主因為社會局撥款太慢所致；不過，柯文哲昨受訪時反指問題出在議會預算審查腳步慢，才會讓政策性預算「遲到」。

簡舒培昨指，社會局辦理共餐行政作業冗長、辦理撥款作業緩慢，預算一直要到四月才能撥下來，導致不少據點要墊錢，決定要「放行政作業寒假」暫停共餐服務。

柯文哲受訪時回嗆議會，表示依照中華民國預算法，預算應該要在十一月卅日通過，自己現在都不知道中央總預算過了沒，「這就是問題所在」；北市到一月中才通過預算，若預算準時通過，還會有一個月的準備時間，「坦白講，作業也要時間」。

上會期主導民進黨預算審查的北市議會民進黨團總召許淑華，認為柯此言本末倒置，就因預算審查期間，市府未能清楚為政策辯護，導致不少議員對預算核銷等執行狀況有疑義，不該將責任怪到議會，實在瞎扯。

上會期主導國民黨預算審查的北市議會國民黨團書記長陳永德表示，市府在二○一六年就動用二備金推老人共餐，市府要錢硬擠都有；預算沒過可以先用預算三分之一的資本門，何況現在法定預算也都過了，「他講什麼我聽不懂」。