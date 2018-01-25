〈台北都會〉老人共餐難推 有暫停有不續辦

2018-01-25

里長︰服務多到做不完

〔記者蕭婷方／台北報導〕台北市長柯文哲上任推在地老化，主打「老人共餐」鼓勵長者多走出戶外，去年更砸一．八億辦理；不過大同區保安里長張賦脈反映，市府僅補助長者餐費與講師費用，平時運作均仰賴志工，現逢年節沒志工幫忙，服務僅能暫停；中山區正守里長林洳萱也反映，平常就要花時間關懷弱勢獨老，「服務多到做不完」，辦理共餐不僅耗時、行政程序也繁複，表示今年將不續辦。

據社會局統計，北市截至去年底止，老人共餐據點共計三二五個，涵蓋北市四五六里近六成。但北市議員汪志冰調閱資料發現，萬華、大同、中山地區獨居長者比率分別為三．一一％、一．二四％、一．二一％，高於平均值一％，老人共餐據點的涵蓋里也沒相對較高，如大同區廿五個里去年僅有十三個里開辦，中山區甚至為十二行政區最低，涵蓋率甚至不到四成。

年節菜價漲 經費較為吃緊

汪志冰直言表示，獨居長者不見得可以走出來，也需要協助，許多基層服務都壓在里長身上，又缺乏政策配套，反讓里長分身乏術，需要社福資源較多的地區，里長辦理意願反而低落；汪更直指柯市府上任取消敬老金後，急就章要補償長者，政策上路前市府未做通盤政策規劃所致。

僅補助一半 又沒志工幫忙

林洳萱就指出實際執行問題，平常就有許多里長業務要辦理，獨居長者須送餐要轉介相關社福資源，「其實已經忙到沒時間」，去年辦共餐也不敢跟長者多收自付款，僅以社會局補助經費開辦，菜色也有限，常常遭到抱怨；此外，老人出門吃飯要上課，還要花很多時間與行政周旋，不如花時間做服務，今年將不續辦。

大同區大有里長許美智說，里內弱勢長者多，常常用四十元做八十元的事，逢年節菜價漲，運作上經費確實較為吃緊。萬華區富民里長范添成直言，平常里內就有慈善送便當服務，少去行政流程反而較實際。

張賦脈則說，由於市府僅補助一半長者餐費與講師費用，平時煮飯、課程服務還是要仰賴志工，今年年節到，志工各自忙碌，就只能停辦，待元宵後再開張。

社會局︰「輕收費」讓政策延續

士林區明勝里長張永棟則直指，社會局撥款速度慢，許多里長都要代墊苦撐。

此外，北市地狹人稠，社福設施設置困難，各行政區都有里長反映場地尋找困難，場地小，長者只能坐著聽課，難讓長者起身動一動，且可容納人數少，辦理共餐也難符合經濟規模。

面對老人共餐各式難題，社會局回應，共餐預算已連年提高，原則上希望「使用者付費」，藉由「輕收費」能讓政策長久延續，相關意見也有進行蒐集、檢討；至於獨居長者配套服務，也有相關服務中心、社團提供服務。至於場地問題，社會局坦言難度確實很高，但為長者安全，還是要審核逃生口等相關規範，每月也會補助里長租借場地。