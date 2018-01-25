〈台北都會〉市場商場公安列管稽查 新北146家不合格

2018-01-25

〔記者翁聿煌、林欣漢／新北報導〕春節前消費高峰期間，市場及年貨商場等公共場所湧入大批人潮，新北市相關局處組成春節前聯合公安稽查專案小組，消防局指出，年節公安總列管家數為三千一百四十家，目前有一百四十六家不合格，已開立限期改善單。

基隆公共場所 28家限期改善

基隆市消防局也針對全市五百四十家大賣場、超市、電影院、餐廳、KTV等公共場所進行消防安檢，截至去年底，共稽查四百二十一家，其中三百八十四家合格，二十八家不符相關規定，如滅火器過期或逃生方向標示不清等缺失，九家未營業，消防局已要求業者於農曆春節前限期改善，否則將依消防法開罰。

專案小組昨天到板橋區新埔與國泰市場、亞東醫院和愛買商場，進行公安及食安稽查，副市長侯友宜呼籲業者提供完善服務及安全食品、商品，也應保持各項設施運作及逃生通道暢通，妥善維護消費者安全。

專案小組人員除抽查室內消防栓、火警警報設備、排煙機等消防安全設備，並加強查核防火管理業務及自衛消防編組暨驗證演練，如有不符即開立限期改善單，否則開罰。

消防局股長陳顥丰說，專案小組除視察市場肉品攤販、雜糧行年貨食品散裝及完整包裝標示有無符合規定外，也加強傳統市場的公共安全及緊急應變能力，昨天在國泰市場舉行火災情境演練，希望攤商及管理人員能於緊急情況時迅速應變。

衛生局也於新埔市場及國泰市場進行抽測指導，且近期針對市場、賣場、量販店及商品街等，加強查核並輔導食品標示及作業環境衛生；工務局同步針對新北市轄內經篩選多次檢查不合格的十四家大型商場、百貨公司等場所進行為期五天的公共安全檢查。