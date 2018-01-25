〈台北都會〉《小檔案》大觀社區 原婦聯一村福利中心

2018-01-25

大觀社區位於板橋浮洲地區大觀路二段，前總統夫人蔣宋美齡主持的婦聯會一九五六年在此興建「婦聯一村」安置榮民榮眷，大觀社區前身是婦聯一村福利中心，婦聯一村在一九六三年因颱風淹水而遷村，周邊福利中心則獲得「可續住或自行遷離」回應，而土地一九六六年登記為國有地。

板橋榮家二○○八年分批寄存證信函，以民事訴訟方式要求拆屋還地、償還五年不當得利，二○一四年居民敗訴，二○一六年榮家開始收取不當得利，並要求點交房屋、強制拆除。

（資料來源：退輔會、大觀事件自救會 整理：記者陳心瑜）