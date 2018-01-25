〈台北都會〉不滿拆屋還地 板橋大觀社區聲援者扔煙霧彈

2018-01-25

2人依強制、妨害公務送辦

〔記者陳心瑜、吳仁捷／新北報導〕新北板橋大觀社區住戶遭國軍退除役官兵輔導委員會提告拆屋還國有地，昨天上午執行第三波拆除工程時，超過廿名自救會成員及學生到場拉白布條、撒冥紙抗議，並與警方發生拉址，其中一名聲援者激動朝挖土機丟擲煙霧彈，共有五名聲援者暫遭警方保護管束，還有兩人分別被依強制罪、妨害公務移送法辦。

前兩波已拆9戶 昨再拆4戶

退輔會板橋榮家主任厲以剛表示，七十九違占戶中，有廿一違占戶完成點交，前兩波已拆除九戶，昨天拆除四戶，他強調「僅拆除已騰空點交的空屋」，其餘八戶點交戶因散落未點交戶間，若拆除恐影響安全，仍待新北地院決定強制執行時程。

退輔會：愈晚拆不當得利繳更多

厲以剛說，全案已於二○一四年三審定讞，至於其他未點交的五十八戶，將等新北地院擇日到場履勘後，同樣會拆除，「但拖越久、不當得利會繼續算」。

住戶湯家梅聲淚俱下表示，不少住戶擔任看護、清潔工，收入有限，仍咬牙請假抗爭，有人則因為被告而只能領半薪，一年多來四處奔走抗爭，退輔會仍不願暫緩強拆、啟動協商。

自救會：違背暫緩履勘共識

大觀事件自救會發言人唐佐欣說，法院、板橋榮家及自救會三方去年十二月六日達成「暫緩履勘」共識，退輔會遲未啟動協商，卻在過年前發出強拆通知，完全違背對外表示願解決爭議的說法，希望政府能正視過去的行政疏失，提出安置、續住等補償方案。

板橋榮家表定昨天早上九點執行拆除，但機具七點便陸續進駐並開始拆除，自救會成員陸續到場時發現機具已開始拆屋，抗議學生原本和住戶僅在場喊口號，之後與警方發生多次推擠，甚至有個學生朝怪手丟煙霧彈，工程一度停擺，拆除團隊近午便將四戶房屋夷為平地，遭保護管束的五名聲援者隨後獲釋。