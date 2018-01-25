〈北部〉活化閒置鎮產蓋旅館 頭城獲51萬獎勵金

2018-01-25

舊圖館、新金面段建地招商有成

〔記者林敬倫／宜蘭報導〕頭城鎮公所活化閒置鎮產，去年完成舊圖書館用地及新金面段甲種建築用地土地招商興建旅館，包含興建營運成本、權利金及租金等，簽約金額達十點二億元，佔宜縣去年促參案件簽約金額約八十二％，獲財政部頒發「促參獎勵金」五十一萬五千三百元。

頭城鎮舊圖書館建築老舊不堪，鎮公所辦理地上權招商，廠商拆除後，將新建九層樓商務旅館，總面積一千六百六十五點六七平方公尺，不過，土地仍屬公所所有，設定地上權合約期間五十年，簽約金額九點四億元。

另，新金面段甲種建築用地出租，租約二十年，簽約金額八千多萬元，業者將投資五千多萬元興建旅館。

促參簽約金額佔全縣82%獲肯定

頭城鎮公所財政課長邱莊昌說，鎮公所自一○四年積極活化鎮內閒置鎮產，至今創造高達六千多萬元鎮庫實質收益，去年促參簽約金額佔全縣八成以上，績效獲得肯定獲頒獎勵金，公所會利用獎勵金加強宣導活化公產的好處，讓鎮民支持、開創鎮庫效益。

鎮長曹乾舜表示，良好的經濟條件是幸福生活保障，俗話說，「金錢不是萬能，但是無錢就萬萬不能」，許多照顧鎮民的社會福利政策，如果沒有好的財政經濟條件作後盾，一切都淪為空談。

曹乾舜說，這三年多來，鎮公所團隊積極活化鎮產，就是要創造與兌現當初參選提出的各項社會福利政見，很高興多能落實，也感謝鎮民代表會與里、鄰長的支持、協助。