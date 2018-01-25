〈北部〉宜蘭的台北信義區 礁溪「房價」冠全縣

2018-01-25

〔記者林敬倫／宜蘭報導〕宜蘭縣礁溪鄉去年平均房價一坪二十九萬元，勇冠全縣；但空屋率達三十一點六八％，比全縣高出一倍。房仲業者坦言，礁溪房屋很多被台北投資客買去，炒作後儼然成了宜蘭的「台北信義區」。縣議員林成功說，縣府應透過市地重劃等政策工具，提升房屋供給率，以量制價。縣府表示，市地重劃等政策，要考量地方發展與人口需求，否則易淪於炒作。

宜蘭縣一○六年實價登錄，各鄉鎮平均單價統計，礁溪鄉平均單價每坪二十九點二萬元，比行政中心宜蘭市及商業重鎮羅東鎮還高，甚至媲美新北市郊房價。礁溪不只高房價，空屋率也是最高，縣府統計達三十一點六八％，遠高於全縣平均十五點八二％。

陳姓房仲業者指出，雪隧通車後，距離大台北很近，礁溪土地水漲船高，市地重劃後，道路等公共設施更完整，搭配溫泉觀光優勢，投資客看好發展潛力，民國一百年，礁溪還看得到一坪十幾萬元建案，前兩、三年，台北客出手一次都買四至五戶，供不應求，新建案一坪動輒五、六十萬元。

「現在的礁溪儼然就是宜蘭的台北信義區！」陳姓房仲認為，礁溪地區建案甚至比新北市建案還貴，近年應該已經鈍化，礁溪房價可能逐步下降，因為空屋太多，要賣的人太多、賣壓重，高房價會讓投資客無法將房產脫手，嚴重的話甚至會賠錢。

不過，縣議員林成功有不同看法，他說，要以量價讓供需平衡，政府應透過政策工具，像加速市地重劃或區段徵收，平衡區域發展，提升房屋供給率，解決高房價問題；至於空屋率過高，可透過空屋稅等徵收，抑制過多的投資行為。

但礁溪鄉長林錫忠認為，房價高低應由市場機制決定，政府不應該介入，否則會阻礙地方發展。

宜蘭縣政府地政處指出，要推動市地重劃或區段徵收，需要考量當地發展與人口需求，現階段礁溪人口未達標準，難以加速推動，過度開發反而易淪為炒作；縣地方稅務局表示，宜縣抑制投資的手段，例如非自用住宅稅率是三點六％，已是全國最高，但這樣的高稅率，不一定能抑制投資行為，還是要看市場機制而定。