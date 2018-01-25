〈北部〉布農丹社群尋根 25人踏訪關門古道

2018-01-25

萬榮鄉馬遠部落出發 10天抵信義

〔記者花孟璟／花蓮報導〕「希望回到阿公出生的地方，告訴祖先『孩子回來了』」！花蓮萬榮鄉馬遠村的布農族丹社群族人，由萬榮鄉公所委託古道學者鄭安睎組成廿五人的尋根調查隊伍，昨天從馬遠部落出發，踏上八十年前祖先從南投丹大社徒步遷徙到花蓮的舊路「關門古道」，預計十天走到南投縣信義鄉地利村。

布農族丹社群首次在官方支持、發起下，由萬榮鄉公所主辦的「布農族丹社群返鄉尋根隊」，委託古道學者鄭安睎擔任領隊，進行丹社群傳統領域調查，廿五人調查隊成員除了鄭安睎外，馬遠部落也有十一人參加。

耆老祈禱 願尋根調查隊一路平安

調查尋根隊昨天一早從馬遠村出發，幼時跟長輩從南投走到花蓮的九十一歲耆老林葉成、八十八歲林宗能等人，以米酒、檳榔葉向祖先祈禱尋根調查隊一路平安，裝滿十天所需糧食裝備的行囊，就像思鄉的情緒一樣滿溢。

年僅十九歲的田龍聖說，「很期待、很緊張」，第一次上山走這麼多天的路，就是想回去看看祖先住的地方。

出身馬遠部落的「金曲獎」最佳原住民歌手、卅歲的馬詠恩說，上一次行程幾乎到中央山脈主稜，這次能參加很期待，想到能走祖先走過的路就有使命感，希望自己能走完全程、回到阿公出生「放臍帶」的堪姆卒社，告訴祖先「孩子回來了」。

探訪舊部落 調查丹社群傳統領域

鄭安睎說，關門古道很多人說是清朝人開的路，但其實這是原住民的傳統路，十天行程將從拔仔出發，途經倫太文山後下馬太鞍溪上游冬庫蘭溪，再爬上三千公尺的中央山脈主脊關門山之後，從丹大林道出，沿途預計探訪六、七處舊部落，以及家屋遺址、路線，調查布農族丹社群傳統領域，希望明年、後年開始，丹社人可以自己返鄉尋根。