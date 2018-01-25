〈北部〉林堉璘公益基金 捐竹市自動心肺復甦機

2018-01-25

〔記者王駿杰／新竹報導〕新竹市消防局獲公益信託林堉璘宏泰教育文化公益基金捐贈五台｢Lucas（盧卡斯）自動心肺復甦機，擁有攜帶輕巧、操作迅速等優點，消防局長李世恭指出，目前已將機器配置在一線出勤救護車上，加入緊急救護勤務行列，提供更高品質的CPR按壓。

消防局長李世恭指出，轄內十個消防分隊自一○四年起陸續有民眾及團體捐贈五台Lucas自動心肺復甦機，已配置於南寮、朝山、埔頂、明湖及竹光等分隊，此次再獲捐贈五台，會配置在其餘消防分隊，達到所有分隊全面配置狀態。

救護科長黃賀鍵表示，這款機型擁有節省救護出勤人力，準確的按壓，出勤救護人員可施作其他救護處置；操作迅速，可於十秒鐘內完成組裝開始實施按壓急救；機器重量約八．五公斤，攜帶輕巧；可連續使用四十五分鐘按壓急救，避免搬運病患時中斷CPR按壓的情形，幫助提升救護存活率等優點。

黃賀鍵指出，復甦機用於無呼吸、無心跳的OHCA（無生命徵象）患者身上，按壓驅動方式為電動式，按壓速率每分鐘一○二次，按壓深度可到五．六公分，並具有連續按壓模式及三十比二等兩種模式可選擇，病人使用方面也無體重限制，並可同時搭配使用AED電擊器、具防水功能等多項功能。

竹光分隊隊員劉睿安、林靖亞說，救護工作面對無生命徵象的OHCA患者，要做的急救處置很多，遇到老舊公寓搬運患者時，要維持連續按壓更是困難。

但Lucas組裝快速，可馬上取代人工按壓，讓救護員操作其他救護行為時，能空出其他人力，到醫院後也可直接推到急救室由醫師接手急救，提高病患存活率，是救護工作上的好幫手。