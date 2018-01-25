〈北部〉造橋台13甲線拓寬粗糙 居民難安

2018-01-25

工期延宕 農曆春節期間難行

〔記者鄭名翔／苗栗報導〕公路總局於去年八月起，展開苗栗縣造橋鄉台十三甲線豐湖國小到北勢大橋路段的道路拓寬工程，不僅引發緊鄰工區的居民抱怨通行不便，也憂心影響住家地基及路旁電線桿穩固，公路總局雖表示會加強住家出入、電桿等安全補強，但工程複雜，工期也延宕，無法於農曆春節期間採「假修復」（暫時以瀝青封層）提供用路人行駛。

台十三甲線為苗栗縣重要南北幹道，車流量大，其中造橋二號隧道至北勢大橋從一○四年起進行道路截彎取直及拓寬工程，但因工程，四線道縮減為兩線道，加上道路標示、燈號指示不清，車禍頻傳，甚至有鄉親因此受傷成植物人。

門前被挖大洞 電線桿基座外露

拓寬路段沿線居民也抱怨頻頻，立委陳超明昨天前往會勘，發現有住戶家門口的馬路被挖空三、四米深，連路旁電線桿基座都外露，住戶每天出入膽顫心驚，也憂心遇大雨沖刷，電桿、民宅都恐會倒塌。加上工程進度緩慢，眼見農曆年節將至，住戶激憤表示，住在家裡寢食難安，「這個年很難過了！」

造橋鄉豐湖村長彭喬梓也怒批公路總局放任包商大挖馬路，卻只搭簡單鷹架供民眾出人，安全勘憂，且馬路又是頭份、竹南通往苗栗、高鐵站的重要道路，施工動線規劃及夜間照明皆草率，若到年節車流量暴增，將影響行車通行。

公路總局致歉︰裸露路段將補強

公路總局總工程司賴常雄則坦承工程確有疏失，將加強裸露路段安全補強，盡力降低春節期間對居民及用路人的影響。苗栗工務段長陳禎康也說，因配合管線遷移地下化，施工期程須再延後，確切日期未定，而施工品質惹民怨的部分，公路總局也將向承包商開罰。

另，陳超明也要求公路總局於農曆春節前，先採「假修復」提供用路人於春節連假一條平坦的道路使用，但公路總局表示，因工程複雜，工期也延宕，無法於農曆春節期間採「假修復」，但會加強動線導引牌、夜間照明等交通安全維護作為。