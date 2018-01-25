〈北部〉校董夫婦捐566萬 送貧生過年紅包

2018-01-25

〔記者李容萍／中壢報導〕私立啟英高中、治平高中董事長吳慶堂、王美只夫婦，從二○○七年起於農曆年前自掏腰包，幫助多校的低收入戶學生家庭度過寒冬與春節；夫婦倆廿四日再捐出五六六萬四千元發送過年紅包，啟英高中進修部實餐科張家茹、張家薇、張家穎三胞胎姊妹代表受贈學生致謝，三人都說要將收到的紅包，拿回家給媽媽運用。

夫婦倆這次的捐款共嘉惠啟英高中三三三人、治平高中一七六人，東海大學、嘉義高商、新榮中學、景文高中、後壁高中、新營國小、公誠國小、新進國小等二七七人，每人五千元；另有桃園市國中低收入戶二二四人，全國其他國中提報的低收入戶學生一百人，每人也都領到五千元；此外還有助學金二二八人。總計受惠者共有一三三八人；累計吳慶堂、王美只夫婦十一年來已捐出三七○八萬五千元，受惠學生達九三五○人次。

張家茹、張家薇、張家穎三胞胎姊妹表示，她們小時候因為父母都在外地工作，三姊妹原留在台東由阿公阿嬤帶大，從台東縣長濱國中畢業後，去年舉家搬到桃園中壢，透過鄰居介紹啟英高中對弱勢學生的照顧，三姊妹於是一起就讀夜校，除領有清寒獎助學金，每天到校還有免費愛心便當，也能免費參加新生成長營和校外活動，昨天三人各收到五千元過年紅包，相當感動，未來希望也能向貧困出身的董事長夫婦一樣，有能力時也要「手心向下」、回饋社會。