〈北部〉小一童被師賴作弊？ 還清大便

2018-01-25

市府：將會深入了解

〔記者陳昀／桃園報導〕老師帶頭霸凌？桃園市私立新興國際中小學一名小一學生家長透過網路控訴，兒子的國英數段考都是滿分，學期成績卻在班上排十三名，還被老師誣賴作弊、要求清大便，體育課、電腦課還被獨留教室撿垃圾，認為老師刻意刁難；校方解釋說，學期成績不只有考試分數，學習態度與其他領域課程都在計算之列，其他指控也不完全是事實。記者在學校直擊，校方昨接到網友的「關切」電話不斷，不少人痛斥一定要換掉老師。針對此事，市府教育局表示將會深入了解。

這名家長指控說，開學初老師誤會兒子上課時哼歌，還叫班上同學表決就是兒子哼歌，儘管事後證實哼歌的是別的學生，但卻沒得到一句道歉，自此兒子開始被老師百般刁難，每天盛午餐都得排最後，且所有學生幹部都能記嘉獎，只有當黑板長的兒子沒有，老師還要他獨自清理走廊上拖了一路、被很多人踩過的大便。

家長：小孩國英數滿分 班排變13名

家長並說，小孩考試時只是伸懶腰望向隔壁的空桌一眼，就被老師說是作弊、要求罰寫，而期末總成績更離譜，從沒遲到早退的兒子，儘管國英數都滿分且總分超越班上第一名卅八分，卻在老師操作下變成學期第十三名，老師竟說「這是為了給進步空間」，造成兒子喪失學習興趣。

校方：態度與其他領域課程都列計算

校方一一解釋說，老師看到環境髒亂就會請學生幫忙，但當下沒注意到是糞便；由於男童先前盛飯排隊常推擠同學，才依學習態度決定中午要不要最後裝飯；會被獨留教室是因為沒有將桌面收拾乾淨，但導師都有陪同；考試時老師發現男童手放抽屜，最上層是英文單字表，才加以指正，但沒有要他罰寫；黑板長本來就不在記嘉獎的規定範圍中。

校方說，男童母親很重視小孩的教育，可以理解她用心良苦，但國小學習不是只看學業成績，學習態度與其他領域的學習也很重要，家長稱總成績超過第一名卅八分並非事實。