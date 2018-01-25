〈北部〉2855弱勢童寒假午餐 附近商家供餐

2018-01-25

〔記者李容萍／新屋報導〕各級學校今天開始放寒假，為期廿七天的寒假，教育局除提醒學童注意安全，更對低收入戶、中低收入戶、家境清寒及家庭突遭變故等四類經濟弱勢學童提供免費愛心午餐；教育局長高安邦昨前往長期與新屋區北湖國小合作的愛心店家秋石坊庭園餐廳，了解供餐情形，也感謝店老闆郭承涖四年來的幫助與支持，讓偏鄉孩子在放假期間都能獲得溫飽。

高安邦表示，今年寒假計有過嶺國中等卅六校與鄰近雜貨店、便當店等愛心商家合作；平鎮高中等一二九校與四大超商配合，讓學童可持餐券或以簽名方式至學校配合商家領取餐點；羅浮國小等廿四所復興區及偏遠地區學校直接購買麵條、麥片、料理包、水餃等食品物資提供弱勢學童，解決寒假期間孩子的用餐問題。總計供餐給二八五五名學童，花費三八五萬元。

北湖國小校長陳耀庭表示，該校有近三分之一的學童為經濟弱勢家庭，因地處偏遠地區，附近沒有超商及餐廳店家可每日供應餐點，校方四年前洽談寒暑假期間配合供餐的合作意願時，在西濱公路上鄰近學區的秋石坊庭園餐廳雖是經營合菜，但老闆郭承涖得知學生的家庭困境後決定協助，特別為孩子們製作專屬的愛心午餐便當，而且不計成本的付出，讓學生吃到菜色豐富的便當。

陳耀庭說，雖然每人每天只有五十元補助，但郭承的寒假愛心午餐除了平常日就菜色豐富，過年期間的愛心午餐更會調整為二至三道年菜，有佛跳牆、元蹄等，讓孩子在除夕當天帶回，與家人團圓圍爐共享。