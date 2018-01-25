〈北部〉遊新溪口吊橋 桃市議員促推藍色公路

2018-01-25

水陸兩線共同發展 舒緩塞車潮

〔記者李容萍／大溪報導〕復興區「新溪口吊橋」從十三日啟用以來，扣除每週二休園日已營運十日，累計吸引一萬八六二九人次遊客登橋，由於吊橋入口端的角板山公園近日花況熱鬧，鄰近「羅浮溫泉泡腳池」也在十三日啟用，使用大溪通往復興的北橫公路每逢假日塞車嚴重，讓不少遊客卻步；市議員楊朝偉建議市府推廣藍色公路套裝旅程，因為從石門水庫搭船到新溪口吊橋全程只需卅分鐘，希望以水陸兩線共同發展，以舒緩塞車潮，把旅遊大餅做得更大、更久。

市府：只要水位許可 樂觀其成

對此，市府觀光旅遊局、水利署北區水資局認為，只要水位許可，樂觀其成；不過，復興區長曾志湘表示，新溪口吊橋啟用後採單向從角板山端通往溪口端，全是考量橋寬僅一．二公尺，遊客僅短暫停留在橋上拍照，而且配合山區環狀的接駁動線，搭船的遊客可穿過吊橋、欣賞吊橋不同角度之美，但區公所並不打算開放遊客從溪口端買票登橋。

楊朝偉強調，許多遊客預約新溪口吊橋，但有很多人也反映因為塞車嚴重，以後不敢來了，如此的話，人潮的盛況能維持多久？他認為，若遊客從石門水庫的碼頭搭乘遊艇前往新溪口吊橋，只需半小時就可抵達，沿路還可以欣賞湖光山色，市府何不力推藍色公路，讓遊客能多個選擇，如此不但有分流車潮的效果，遊客也不用塞車塞到一肚子氣。

楊朝偉說，遊客若搭乘遊艇，還可以順道在石門水庫周遭餐廳享用活魚餐，對於整體觀光產值更有幫助。希望主管機關能夠協助遊艇業推動藍色公路帶動地方觀光產業發展，也減低遊客抱怨。

遊艇業者：溪口端碼頭須整修

遊艇業者徐盛達表示，石門水庫現有遊艇四十五艘，主要路線有大壩遊湖與往阿姆坪、薑母島等，而藍色公路的缺點是石門水庫水位必須高於二四二公尺，遊艇才能開到新溪口吊橋，而今年水情良好，水位保持在滿水位二四五公尺徘徊，只是溪口端的碼頭過於簡易，如果要讓遊客在此下船，建議要整修。

對此，北水局副局長邱忠川表示，在水位許可下，北水局對於發展藍色公路樂觀其成，而溪口端的碼頭如需整修，近期就可會勘決定。