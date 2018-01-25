〈北部〉旅行、航空業攜手 遊花蓮推機加酒

2018-01-25

〔記者王峻祺／花蓮報導〕花蓮旅宿業者看準遊花商機，繼推出「住房加台鐵車票」套裝行程，二月十日「洄瀾之心」觀光專列即將首航後，今年也有花蓮旅行社業者與立榮、華信航空及台灣觀光巴士合作，推出「機加酒」專案，三天兩夜只要三千九百九十九元起，盼能吸引更多遊客慢遊花蓮，提升整體住房率。

花蓮縣去年遊客量總計逾一千萬人次，但部分旅館業者直呼「無感」，去年整體住宿率較前年下滑約三成，二月十日即將啟動的「洄瀾之心」觀光列車，共吸引逾二千家合法旅宿業加入，希望能解決房客難訂火車票問題。

去年曾有花蓮旅行社業者推出「溫泉專車機加酒」專案，深獲各界好評，今年再次舉辦「超值機加酒遊程」，分別與立榮、華信航空合作，優惠內容除涵蓋台北、高雄兩地直飛花蓮的來回機票、住宿及機場接送服務外，其中北區專案還加碼提供台灣觀巴「太魯閣線一日遊」行程。

三天兩夜最低三九九九元起

果果旅行社總經理江志銘說，今年與各業者推出的三天兩夜機加酒好康專案，最低只要三千九百九十九元起，希望能在旅遊淡季吸引更多遊客走訪花蓮，另規劃台糖日式小旅行、瑞穗縱谷溫泉之旅及太魯閣峽谷輕旅行等遊程。

他說，遊客住宿選擇也很多元，除安排入住五星級飯店外，今年還加入台糖花蓮旅館，是目前全台灣保存最完整、僅存數量最多的日式木構造建築聚落，民眾若想在冬、春兩季泡湯，也別錯過有「黃金湯泉」之稱的瑞雄溫泉山莊，享受瑞穗區挖掘出的第一口溫泉池。