〈北部〉oBike進駐峨嵋湖、十二寮 遊客亂停惹怨

2018-01-25

〔記者廖雪茹／峨眉報導〕新竹縣峨眉湖和十二寮休閒農業區，進駐一百多輛共享單車oBike；但參山國家風景區管理處獅頭山管理站和峨眉鄉公所都接獲民眾抱怨oBike隨意停放私人土地或步道出入口，亂象讓他們很頭痛，將邀業者協調，要求妥善處理。

業者︰會全面檢修整理 違停扣點

對此，oBike公關表示，兩個月內將全面檢視、修復損壞的單車，並將隨意停放的單車放回原點；另針對違規停車，追查最後一個使用者，扣點處分，停放車道等情節嚴重者，列為拒絕往來戶。

公所︰將找業者溝通加強管理

十二寮休閒農業區管理委員會表示，因應慢活休閒需求，主動與oBike接洽，提供十二寮三處停車場，自去年九月起引進一百五十輛單車，方便遊客騎單車遊湖，再將單車騎回原點開車，沒想到民眾騎走後隨意停放。

峨眉鄉長江寧增說，遊客將oBike未經地主同意即停放在私人土地，路邊也四處可見被亂丟的單車，影響環境，公所也很頭痛，近期將找業者溝通，以維護風景區環境。

獅頭山管理站︰早就反映未見改善

獅頭山管理站表示，元月初曾行文oBike公司，要求妥善管理，避免佔用汽、機車及無障礙停車位或環湖步道出入口；但未見業者改善。

縣府交通旅遊處長李銷桂表示，針對單車停放地點的佈設、違規停放處置、消費者權益保護等事項，oBike業者未能提出完善計畫，因此縣府至今並未與oBike業者有任何合作。

oBike無樁式共享自行車發源自新加坡，去年正式登陸台灣；其最大特色是利用手機oBik APP，掃瞄單車上的QR碼解鎖，不需要到固定地點借車、還車。