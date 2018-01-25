〈北部〉璞園主場週 桃園巨蛋2樓開放飲食

2018-01-25

〔記者陳昀／桃園報導〕想看球賽配美食？桃園璞園「主場週」今天起至週日在桃園市立體育館（桃園巨蛋）登場，因許多ＳＢＬ球迷對於桃園巨蛋禁止飲食的規定相當失望，市府體育局獲悉後昨天下午開會研商，決定二樓座位區開放飲食，一樓座位區因座椅是麻絨布材質，僅開放飲水。

1樓座位區仍禁食 僅開放飲水

桃園市政府體育局長夏金興表示，為了配合去年舉辦的台北世大運，市府斥資一億四千萬元整修桃園巨蛋，當時也頒布場館禁止飲食的規定，但為了不掃球迷的興致，昨天下午開會決定採部分開放，二樓座位區可以飲食，但不能攜帶酒類、玻璃瓶飲料進場，而一樓座位區因為是易髒的麻絨布座椅，僅開放飲水，希望球迷發揮公德心，若這次開放情形良好，可研議再將規定放寬。

桃園璞園主場週期間也有豐富抽獎與優惠活動，體育局指出，憑當日票根可抽中華航空亞洲航點機票、妮傲絲翠保養品、Panasonic吸頂燈及LED檯燈、Nike福袋等獎品；購買璞園紀念Ｔ恤可抽TOYOTA.VIOS雅致版汽車，買一件可換一張抽獎券。

此外，明後兩天學生穿制服或憑學生證，市民持用市民卡，都能免費換票入場；主場週期間，憑廿張一月的發票也能兌換一張門票進場，Lamigo桃猿球迷本人持金猿卡可換二張門票、狀猿卡可換一張，至二樓座位區坐滿為止。

市府與中華民國籃球協會合作，今年球季在桃園巨蛋舉辦十七天卅三場次賽事：分別為廿五日至廿八日、二月一日至四日、三月一日至四日的例行賽；二月十日「紅白明星對抗賽」；三月卅一日至四月五日季後賽首輪。