〈北部〉桃喜狗小提燈亮相 4萬盞免費送

2018-01-25

以檢疫犬樣貌設計 分5天發放

〔記者魏瑾筠／桃園報導〕「桃喜狗！討喜狗！」桃園燈節將在二月廿一日至三月四日沿南崁溪的四大燈區舉辦，受矚目的小提燈「桃喜狗」造型昨天亮相，是以桃園國際機場檢疫犬米格魯的樣貌設計、模樣可愛，將於二月廿四日、廿五日、廿八日及三月三日、四日共五天，每天下午五點在各燈區服務台免費發送一千盞，總計將發出四萬盞。此外，狗年桃園燈節的主燈已確定為高十二公尺、寬七公尺的史努比 ，名稱為「Snoopy in Taoyuan」，將於二月五日公開。

市長鄭文燦表示，呼應狗年，今年設計「桃喜狗」小提燈，造型極具巧思，組裝好的「桃喜狗」，項圈有代表「狗來富一路發」的八枚錢幣，且輕推狗鼻子、觸碰狗尾巴等，都能讓「桃喜狗」移動，互動式的設計相信會深受小朋友喜愛。

規劃四大燈區 主燈是史努比坐機捷

今年桃園燈節沿著南崁溪橫跨桃園、龜山、蘆竹三個行政區規劃四大燈區，分別為桃園區三民運動公園的主燈區、桃園區汴洲之美橋的水汴頭燈區、龜山區星月橋的龜山燈區及蘆竹區竹夢橋的蘆竹燈區；主燈區設在青溪橋旁，名為「桃園地球村」，主燈是史努比乘坐前進的紫色機場捷運列車，象徵桃園高飛、新年好兆頭，並結合定時登場的「水上彩幻雷射水霧秀」，主燈造型將於二月五日亮相。

龜山燈區設在星月橋旁，取名「新星智慧城」，以「亞洲．矽谷」的創新、科技元素為脈絡，展現桃園新政策，設有四個主題燈區，像是以正在打字的史努比呈現具溫度的科技感，或結合「軍史公園」既有除役戰車，由史努比開著路平機，領著「美造M41A3輕型戰車」、「美造M1式40公厘防空快砲」壓平馬路，用趣味情景呈現路平成果；蘆竹燈區位於竹夢橋，名為「花彩新天地」，融合桃園國際機場，以及農業的草花、稻米等特色，打造六個主題燈區；水汴頭燈區在汴洲之美橋，取名「購物新天堂」，以購物、禮物、伴手禮為元素，設置六個主題燈區。

鄭文燦表示，今年的桃園燈節相較往年，活動天數及場域都多出許多，長達八公里的水岸燈節美景，「要讓市民感受全台唯一水岸燈節的獨特魅力！」