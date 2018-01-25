〈中部〉民進黨團連署 要求開臨會審預算

2018-01-25

國民黨︰要先刪不合理預算

〔記者張菁雅／台中報導〕今年已過了快一個月，台中市總預算仍未完成審議，市議會民進黨團廿四日表示，黨團已完成連署，要求召開臨時會，並希望趕在春節前開會；國民黨團則表示，要開會隨時奉陪，但問題出在市長林佳龍堅持要通過不合理的預算。

民進黨團總召李天生表示，黨團廿六位議員均已完成連署，已經超過三分之一人數，昨天將連署書送交議會，要求依照地制法卅四條規定，十天內召開臨時會，以審議總預算。由於部分國民黨議員已出國，李天生也說，不管國民黨議員在天涯海角，趕快回來開會。

民進黨團副總召賴佳微則表示，市府經發局今年新編列三百萬元預算，補助廠商參加三年一度的台灣國際機械木工展，這項展覽三年前舉辦時，共有一千八百八十八家廠商設置一千零四十個攤位，吸引國內外六千多參觀人次，創造數十億商機，台灣木工機械廠商八十五％在台中，這項展覽對於台中產業發展不言可而。

議員邱素貞強調，這項展覽將於四月二日至五日在台北南港展覽館舉行，因為總預算未過，經費無法動支，廠商憂心補助會來不及。

對於民進黨團要求召開臨時會，國民黨團表示歡迎，但要求在此之前，民進黨團應宣示對議會各黨團日前已完成協商總預算刪減項目及金額具有決策權，不需再經過市長首肯。

國民黨議員楊正中說，北辦、首長宿舍、世界設計之都等預算都不合理，林佳龍卻堅持以包裹方式夾帶過關。