〈中部〉大肚山355公車 地方盼延駛到監理站

2018-01-25

〔記者蘇金鳳／台中報導〕大肚山位處偏遠，住戶往返其他區域相當不便，三五五號公車去年九月開始營運，串聯整個大肚山，但因起點為遊園路與中蔗路口，該處狹小難以迴轉，需要開到向上路才能迴轉，住戶建議可延駛到台中監理站，當作起訖站，讓大肚山的住戶可坐到監理站洽公，駕駛也有地方休息。

交局樂見 待業者同意

交通局長王義川表示，若要延駛到台中監理站，行駛時間可能會增加幾分鐘，會增加駕駛一個班次駕駛時間，加上一位駕駛一天的其他班次時間，可能會增加工時，目前業者正評估中，交通局對於延駛樂見其成，只要業者同意，交通局非常樂見。

三五五號公車串聯大肚山，從西屯的西苑中學到龍井的遊園南北路、大肚的遊園路與中蔗路口，沿途經過西屯、龍井、大肚，過去大肚山的學生要去西苑中學念書，都要轉車，但去年九月開始營運，孩子們可搭三五五號公車，直接到西苑高中及宜寧高中上課，而大肚山上的婆婆媽媽們，到大肚的自強市場，就更方便了。

三五五號公車行駛全長約十二公里，共廿二站，起訖站為遊園路、中蔗路口到西苑高中，途經自強市場，尖峰廿分鐘一班，離峰整點發車，乘客以學生與家庭主婦為主。

但因起點在遊園路、中蔗路口，道路狹小難以迴轉，駕駛必須開到向上路再迴轉，市議員陳世凱接獲住戶反映，與其繞到向上路再迴轉，交通局不如同意讓公車延駛到台中監理站，讓大肚山的民眾可有公車到台中監理站洽公，因為台中監理站很大，也可讓駕駛休息一下再開車。

陳世凱表示，遊園路、中蔗路口距離監理站約一．六公里，但此處人口密集度非常高，每日至自強市場買菜的民眾，便是運量的保證，希望公車運輸處與業者協調，讓此路線更加完善。