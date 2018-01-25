〈中部〉明後天學測 台中考區1.6萬考生應試

2018-01-25

國文寫作 先求有再求好

〔記者蘇孟娟／台中報導〕大學學測廿六、廿七日登場，台中設四考區，共一萬六千餘名學生將上陣應考，今年國文寫作首度成為獨立考科，共考兩題，國文老師提醒考生，務必掌握時間分配，「先求有、再求好」。

台中市忠明高中教務主任陳建銘指出，今年學測取消製發准考證，考試前寄發的考試通知，不是必要的入場應試文件，考生須攜帶有照片的身分證、健保卡、護照或居留證、駕照正本進考場，以利辨識身分。

陳建銘提醒，相關證件若無照片或只帶影本，均是無效證件；另學生證無論有沒有照片，都是無效證件；若當節考試結束鈴聲響畢，未送達有效證件，將扣減該節考試成績一級分，請考生及家長特別留意。

此外，陳建銘指出，今年學測最大變革是國文寫作成為獨立考科，單獨考八十分鐘，且考「知性的統整判斷能力」與「情意的感受抒發能力」兩大題；因是首度成為獨立考科，不少考生嚴陣以待，陳建銘建議考生寫作應答三原則，分配時間、看懂文章、切題言之有物；尤其兩題占分比重相同，切勿因時間分配不當，出現「寫不完」的遺憾。

台中一中國文教師紀鴻斌也指出，之前學生參加模擬考時，約有一成多學生面臨寫不完的困擾，提醒考生務必掌握時間分配，「先求有、再求好」，因寫作兩題各占廿五分，切勿前一題花太多時間書寫，導致第二題來不及寫完，「虎頭蛇尾」錯失拿基本分的機會。

紀鴻斌指出，新的寫作題型不再是傳統出單一題目，讓考生天馬行空發揮，均須閱讀後書寫，閱讀的內容有可能是文章、圖表、甚至是條例式資料；因首屆沒有考古題經驗可依循，學生難免緊張，提醒考生可快速瀏覽兩個題目，先從有把握的下手。

另有國文老師提示小秘訣，因寫作須先閱讀後答題，考生可先看題目問什麼，再回頭閱讀文章，「有跡可循」之下讀看文章，有助於掌握重點、切題書寫。