〈中部〉逢甲商圈春節停車 訂收費上限

2018-01-25

交通局要求 單次計費上限為300元

〔記者張菁雅／台中報導〕逢甲商圈停車需求高，曾發生停車場業者在春節期間任意調漲停車費，而遭消費者投訴。交通局廿四日表示，已要求業者在連續假期收費計時以每小時五十元為上限，計次則以單次三百元為上限，業者不得任意變更收費標準，且應於明顯處告示停車費率。

逢甲商圈估計春節一天湧入兩萬輛次車潮，晚上尖峰時間，停車位一位難求，許多停車場業者都有兩種收費方式，白天人潮少，採計時收費，傍晚以後人潮多，改為計次收費，過去曾發生春節期間一次收費五百元，因此發生消費爭議。

計時每小時最多50元 標示須明顯

交通局長王義川表示，前市府時期，曾核定最高每小時八十元、單次四百元的高額費率，市長林佳龍上任後，交通局檢討停車費率標準，一○五年起調降費率，並制定連續假期收費標準，計時以每小時五十元為上限，計次則以單次三百元為上限，今年仍比照此標準實施，同時邀集業者參加座談會加強溝通，除要求依費率收費外，並應於停車場明顯處清楚標示費率，提醒消費者注意。

王義川也強調，停管處在春節期間將加強稽查，如查獲哄抬費率，將依「停車場法」，處以三千元至一萬五千元罰鍰，並限期改善，逾期未改善者，可勒令停業，甚至得廢止停車場登記證。

對於尚未取得停車場登記證的業者，交通局表示，非法經營者將一併列入加強稽查取締對象，春節期間同樣會嚴格稽查，也歡迎民眾檢舉。

另外，東區建成路上的建國市場Ｄ區，因機車停車場出入口位在樂業二路側，騎士進入停車場必須逆向穿越車陣，險象環生，影響消費意願。市議員邱素貞昨天前往會勘，建國市場自治會長蔡鈴欽及攤商都希望在建國九路五街附近設置機車出入口通道，以改善現況。邱素貞也呼籲市府，在不影響安全的前提下，規劃便捷的通行空間，帶動商機。

對此，市府經發局、交通局認為，自治會建議的出入口處為建成路幹道彎道區，車速快、車流多，視線欠佳，且進出道路坡度大，考量攤商與消費者交通安全，將再審慎評估。