〈中部〉網站冒用學校名義 假公益真賣琴

2018-01-25

〔記者劉濱銓／南投報導〕南投信義鄉新鄉國小合唱團，去年獲邀到美國演出，惟出國旅費不足，因而拍片透過臉書對外商演募資，最後順利出國，但學生都回台大半年，近來卻有販售小提琴的網站，盜用學校影片、照片，佯稱公益行動，要義賣捐款給學校；近來校方因接到民眾詢問電話，才驚覺臉書內容遭盜用，現已在臉書澄清並報警處理，呼籲各界不要上當。

成立四年多的新鄉國小合唱團，去年在全國鄉土歌謠音樂比賽，拿下原住民語特優，並獲邀到美國舊金山獻唱，但礙於高額旅費恐難成行，師生才拍影片上傳臉書，向外界廣邀商演，透過自己的力量圓夢，最後終於成行。

其中合唱團老師張渝姍，一路陪伴學生打進縣賽、全國賽，並拿下特優殊榮，是陣中的靈魂人物，卻被提琴網站當作宣傳題材，網站指她無法永遠守護偏鄉孩子，趁此次公益行動，義賣提琴當成第二波的出國費用；由於網站文案懇切，還附有影片、照片，引來民眾關心，致電校方查證才知「攏系假」。

校方表示，網站內容寫得天花亂墜，甚至盜用縣議員陳淑惠、前校長王勝輝及南投家扶中心前主任林平烘的照片，近來每天都有詢問電話，但學校並未與網站接洽合作，所謂義賣捐款都是捏造，雖有嘗試與網站聯繫，但因沒有聯絡方式，且網站設在國外，無法立即下架，呼籲民眾不要被網站欺騙。