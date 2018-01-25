〈中部〉信義鄉草坪頭賞櫻 今年開始收費

2018-01-25

為電桿地下化籌募基金

〔記者劉濱銓／南投報導〕南投信義鄉草坪頭櫻花季將在本週六（廿七日）登場，花季直到二月廿八日，目前全區四千棵櫻花開花約三成，並有部分櫻花已盛開，為維持園區賞花品質，今年公所首度收取五十元清潔費，要累積收入作為當地電桿地下化基金，盼消滅「殺風景」的電桿設施。

信義鄉草坪頭玉山觀光茶園位在同富村，占地五十公頃的茶園，廣植四千棵山櫻花、河津櫻、八重櫻等，並有茶園種植白色的李花，粉、白、紅花在茶園綻放競豔，配上翠綠的茶樹、高山蔬菜，自然的優美景致，令人心曠神怡。

惟茶園櫻花大道沿線都有電桿，民眾賞花之餘不免覺得「殺風景」，公所今年起酌收入園清潔費，將提撥部分當成電桿地下化經費。

鄉長史強表示，去年櫻花季吸引卅萬賞櫻人次，今年活動期間仍將在台廿一線一○八‧五K愛玉橋安排接駁車，遊客可在此停車購買五十元入園票券，再搭車到茶園入口徒步賞花，感受美麗的高山櫻花美景。

至於電桿地下化，由於台電估算經費需要近二千萬元，若未來都能維持穩定賞花人次，可望在二、三年後逐步進行地下化，最近已有不少民眾前來賞花，不僅免塞車還不收入園費，預計下週一至春節就會盛開，呼籲遊客多選擇非假日前來。

花況3成 下月有表演活動

公所說，今年水氣充足，櫻花早開約二週，全區花況已有三成，在園區頭尾兩端，花況特別好，有些也已滿開，活動期間二月十、十一日（六、日），以及十七、十八日（大年初二、三）將有表演活動，歡迎遊客前來感受高山櫻花美景。