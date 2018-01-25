〈中部〉拚彰縣議員席次過半 民進黨提名28人

2018-01-25

採高額提名政策

〔記者張聰秋／彰化報導〕彰化縣議會政治版圖長期藍大於綠，本屆民進黨在應選五十四席中僅拿下十七席，只佔總數的卅一％，民進黨希望下屆席次再成長，全縣八個選區加原住民選區，採取高額提名的競選策略，共提名廿八席拚過半席次。

國民黨提名機制年後決定

對於民進黨高提名策略，國民黨彰化縣黨部主委張曼莉表示，民進黨都已執政，選民會檢視執政效率和能力，這次選舉氛圍跟四年前不同，披綠袍的人需要接受選民更嚴格的檢視，「不是提名就能當選！」國民黨樂見民進黨高額提名策略，「滿席」提名更好，而國民黨提名機制今年農曆年後到四月間定奪，原則上會給年輕新人機會。

民進黨彰化縣黨部主委黃振彥表示，提名機制依循兩大原則，「不能少於本屆提名名額」及「提名當選加一」，彰化選區提名六席（應選十三席）、和美選區提名三席（應選六席）、員林選區提名四席（應選八席）、鹿港選區提名四席（應選七席）、溪湖選區提名三席（應選五席）、北斗選區提名三席（應選五席）、二林選區提名二席（應選五席）、田中選區提名二席（應選四席）、原住民選區提名一席（應選一席），總提名席次廿八席，超過一半的應選總席次。

不少綠營支持者憂心高額提名出現選票分散隱憂，有支持者說，大環境不同，四年前民進黨深得民心，只要披綠袍就會選上，民意如流水，會不會多數成犧牲打。

也有民眾支持高額提名並表示，民進黨中央到地方都執政，提名保守會給人怯戰、畏戰的負面感受，有提名就有當選的希望。