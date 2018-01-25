〈中部〉太子慈善協會捐愛心餐 溫暖弱勢生

2018-01-25

〔記者詹士弘、廖淑玲／雲林報導〕國中小學放寒假，沒有營養午餐，部分弱勢學童吃飯恐成問題！雲林縣小東工業區太子慈善協會擔心經濟弱勢家庭學童在寒假期間斷炊，特別捐助一千份愛心餐，上百名弱勢學子可受惠。

小東工業區太子慈善協會理事長林炎敦表示，協會會員寒冬送暖，募集一千份愛心餐，捐助斗南、大埤地區未領有政府補助或家庭突遭變故的弱勢家庭學子，經清查約有百人，弱勢學童可憑券向合作的愛心店家選購價值六十元餐點，寒假期間不會餓肚子。

參與的愛心店家有斗南世唯烘焙坊、弘爺漢堡店順安店、永和豆漿大王、美美早餐延平店、阿源陽春麵、向日葵早午餐、斗南魯肉飯、石龜在地麵食館、大埤品香早餐吧、圓環阿隆、中正小吃店、聯美早餐店等，可兌換早午晚餐與麵包。

一份年菜帶來一份溫暖，褒忠國中校長陳昭龍指出，透過台北市新民國中校長施俞旭媒合，台灣喜福會結合台北市菁鐸獅子會及民間企業送愛心年菜到褒忠國中，造福廿一個弱勢家庭，能夠在除夕享用暖呼呼又豐盛美味的年菜。

活動發起人「喜福姊姊」陳嘉榛昨天將年菜送抵褒忠國中，還贈送大家文具，安排影片欣賞等活動，與會的孩子收到不僅是「一份年菜」，更是充滿「人心激勵」的感動學習，受助學生也一一寫下感謝卡，回贈各單位愛心人士。