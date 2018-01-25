〈中部〉西螺東巿場擬重新招標 商家反對

2018-01-25

〔記者陳燦坤／雲林報導〕西螺東巿場經活化多年逐漸看到曙光，卻傳出西螺鎮公所有意重新招標，引發商家不滿，質疑將造成人氣難以聚集，且耗費成本；鎮公所強調，巿場經營是商業行為，不能一味以各種理由反對。

公所︰經營須自行評估成本

昨天螺陽文教基金會董事長何美慧在東巿場召開西螺文化審議公民論壇，強調東巿場重新活化是經過專家學者一年多的討論形成，幾年來已發展成文創巿集，成為地方重要特色，也是文創業者展示作品平台，但商家三月一日卻接獲通知將重新招標，招商結果三月底公告，早期經營的商家認為極不公平。

業者︰換攤位人潮可能散去

蘇姓業者指出，為支持鎮公所活絡地方文化，開幕第一年商家冒著沒人潮風險進駐，現在成果展現，公所又要求重新招標，當初商家抱著使命感入駐，如今稍有成就卻要被迫遷離，重新招標後就算能留下經營，也未必能在原攤位，人潮能否聚集成為問題。

西螺鎮公所強調，商場經營是商業行為，公所希望豐富巿場經營模式，也希望鼓勵青年小農返鄉，對原有商家評分已有優待，若是商家有特色且願留下來，公所會全力協助，招租前已通知各商家，沒有黑箱作業。

至於部分商家提出搬遷須再花錢裝潢，公所直言，既是商業行為，商家在投資前即應自行評估，而不是將此當成反對重新招標理由。