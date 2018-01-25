〈中部〉嘉中學生提案廢早自修 校方否決

學生質疑校務會議違反「會議規範」
〔記者王善嬿／嘉市報導〕嘉義高中學生臉書社團「旭陵山下」發起廢除早上七點半到八點「早自修」時段，臚列七個「作息選項」方案，透過班聯會請全校二千二百名學生投票，結果贊成採彈性早自修一千五百七十票、維持現狀六百一十八票，學生代表依此向校務會議提案彈性早自修，上週五校方決議照現況運作，但遭質疑會議程序違反內政部公布「會議規範」，難讓人信服，「旭陵山下」昨在嘉中史蹟館集會凝聚學生共識，尋求翻案。
校長︰整體考量決議維持現狀
嘉中校長劉永堂說，學校注重民主程序，學生提議後，去年九月起舉辦公聽會向師生說明，以瞭解早自修是否需要改變，且以班級為單位舉辦投票，投票結果是校務會議參考項目之一，但因學生未成年、非成熟個體，仍需師長指導，尤其嘉中是升學學校，家長不允許學生在校鬆懈，從整體考量才決議維持現狀。
學生︰願早自修 但盼有彈性
「旭陵山下」成員說，教育部訂定在校作息時間規劃注意事項，是希望學生能自主管理時間，現在老師多利用早自修考試，學生為學習也會願意到校早自修，但希望一週最少兩天不用早自修，學生或各班可依需求運用在運動、讀課外讀物等，跳脫既有框架。
李姓學生表示，校務會議前，校方未公布出席人數，開會當天，校長兼會議主席指列席者不能發言，學生要求「投票」方式表決意見，校長稱要學生附議，接著詢問在場師生「不要『投票』的舉手」，數了贊成、反對人數也沒公布，就宣布贊成過半數，接著用「舉手」方式表決不同意廢除早自修、同意廢除早自修兩案，會議過程違反會議規範第十一、二十二、五十五條等。
嘉女學生兩度提案未成 維持現況
嘉義女中本學期初曾有學生提案一週兩天不必早自修，學務主任陳盈霖昨說，因學生對提案內容說明不清楚，送校務會議討論遭否決，學生事後再提案一週五天免早自修，本月經服裝儀容暨生活作息委員會決議維持現況。
民雄農工、新港藝術高中均取消
嘉義縣民雄農工去年九月取消早自修規定，新港藝術高中學生除週二朝會日須七點半到校，平日與民農學生一樣七點五十分到校即可；民農校長鍾順水說，曾經歷上學要花兩小時的過程，學生有的家住大林鎮、中埔鄉，免早自修就可多睡一點，精神比較好；新藝高導師蔡志偉說，免早自修後，學生容易遲到，所以本學期發問卷詢問家長意見，做為下個學年度評估是否恢復早自修的參考。