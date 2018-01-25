〈中部〉生命圓滿意願卡 生前預立環保葬

2018-01-25

〔記者歐素美／台中報導〕民政局推動樹葬、海葬等環保葬，率先全國推出「生命圓滿意願卡」，提供民眾生前預立環保殯葬意願的管道，昨並結合台灣多元環保葬協會及南華大學，在神岡區崇璞園樹葬區舉辦宣導說明會；「生命圓滿意願卡」為免費申請，須由本人簽署，民眾可前往崇德、東海及大甲殯儀館申辦。

民政局長周永鴻表示，市府依據殯葬管理條例，推出「生命圓滿意願卡」，功能類似「器官捐贈卡」，民眾可透過簽署「生命圓滿意願卡」，讓親友知道自己身後想要環保葬。

他說，環保葬是一個新概念，國內土地有限、公墓陰森可怕，而樹葬區就像公園一樣，與傳統殯葬不同，不只環保，也是把小愛變成大愛，「落紅不是無情物，化作春泥更護花」，人死後即可化為春泥，提供台灣這塊土地養分。

台中市生命禮儀管理處表示，殯葬管理條例規定「成年人且有行為能力者，得於生前就其死亡後之殯葬事宜，預立遺囑或以填具意願書形式表示，死者生前預立遺囑或意願書，家屬或承辦殯葬事宜者應予尊重」。周永鴻說，「生命圓滿意願卡」雖不具強制性，但希望後輩都能尊重死者生前意願。

家住北屯區的陳秀玉說，丈夫於七年前逝世，原本要求海葬，但當時海葬程序繁瑣，她就幫丈夫葬在大坑樹葬區，每逢節日，全家人一起去追思就像去踏青，寧靜清爽，非常好，她也交代子女，將來自己死後也要樹葬。

台中市德善興善德會主任高永科說，該會長期配合市府推動環保葬，父親去世時，他也以擲筊方式請示亡父，希望以樹葬辦理，結果獲得亡父聖杯同意，就將父親骨灰葬在神岡樹葬區，友善環境又環保。