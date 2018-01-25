〈中部〉花博卡申請書首日發放 民怨拿不到

2018-01-25

有人連跑兩處無所獲

〔記者張菁雅／台中報導〕花博卡廿二日起受理市民申請，一百萬張申請書，首日就被索取一空，有民眾連跑兩個地方都拿不到，怨嘆拿一張申請書不知道要等多久！市議員張耀中廿四日表示，市府不開放網路申請，也不能自行影印申請書，準備明顯不足，他擔心花博卡會開天窗。

設籍台中市的民眾可憑花博卡免費參觀台中花博一次，花博期間還可在一千家特約商店享有折扣優惠，花博卡同時可作為悠遊卡使用。

不能下載也不能影印

有民眾廿二日一早先跑到新市政中心，再跑到豐原區的陽明大樓索取台中花博卡申請書，一張都沒拿到，氣得向議員張耀中抱怨。張耀中詢問市府，發現市府沒有開放網路申請或下載申請書，民眾也不能自行影印。他直言這樣的準備工作明顯急就章。

議員憂發卡作業不及

張耀中也問過製卡廠商，若製作三百萬張卡片，需五至六個月的時間。他說，依此類推，第一波申請書收件到二月底，製作一百萬張花博卡要花兩個月，加上發卡也需預估同樣的時間，來得及花博十一月登場前發完嗎？他建議市府儘速開放網路申請和影本遞件，且妥善規劃發卡方式。

交局︰加印至300萬張

交通局長王義川說，第一波申請書先印一百萬張，由於市民索取踴躍，前天上午再補五十萬張，昨天更加印至三百萬張，並送達各申請點，已足夠市民索取。

王義川指出，由於花博卡申請涉及個資，必須本人親自簽名或蓋章，若開放網路申請，無法確定是否為本人同意；另外，花博卡申請書只需填寫姓名、身分證字號，若開放網路下載或民眾自行影印空白申請書，都可能發生申請書遭變造情形，增加電話、地址等個資欄位，反而容易造成申請人個資外洩，因此，為求慎重，目前只接受市府製作的申請書。

王義川說，各區里幹事會於二月廿八日之前將申請書送到每位市民家中，請市民填寫後再收回，市民也可主動到各區公所、戶政事務所、新市政中心、陽明大樓、交通局等地點申請，二月廿八日前申請的第一批花博卡，將於四月十五日起陸續發放到申請市民手中，發放作業都已準備妥當。