〈中部〉魚池國中學生拚證照 今年烘焙夯

2018-01-25

〔記者劉濱銓／南投報導〕南投縣魚池鄉魚池國中近年獲各界贊助支持技藝教育，其中紅鑽計畫更是培養小小製茶師、烘焙師的搖籃，昨成果發表會學生分享學習心得，今年共有廿九名學生要參加證照檢定，由於多數學生家庭都不富裕，學生希望考到證照，未來畢業就能賺錢幫忙家計，甚至將部分打工的錢捐出回饋社會，學校盼藉此教育學生，在受助之餘也要扶助弱勢。

魚池國中學生不少來自單親、外配，或隔代教養家庭，經濟狀況不佳，學生下課都得打工幫忙家計，惟因缺乏一技之長，收入有限，在學校推出技藝課程後，學生認為可藉此學習專長，並獲得不同於課業的成就感，逐漸帶動學生學習興趣。

西餐師傅任教 提高學生興趣

校長簡靜儀表示，此次有廿九名學生報名檢定，烘焙證照有廿人，製茶四人、美容五人，去年選考烘焙的學生僅個位數，但因聘請飯店西餐師傅前來教課，學生在社團活動中獲得不小成就感，才會有這麼多人選擇烘焙證照。

獲贊助課程 學生助創世回饋

此外，學校因獲得各界資源挹注，才得以發展技藝課程，並在製茶課程上增加茶文學課，讓學生了解茶種命名，以及生產過程的故事，增加茶知識內涵；而學生受助學習之餘，也懂得回饋，昨與創世基金會合作，號召響應小額捐款，學生將打工賺來的錢拿出五十或一百元包成紅包捐出，盼透過機會教育與實際行動，讓善的循環繼續在校園傳遞。