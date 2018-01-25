〈中部〉原斗國中小學生少 彰縣府推合併

2018-01-25

地方盼保留 昨辦公聽會

〔記者陳冠備／彰化報導〕唇齒相依不能少！彰化縣二林鎮原斗國中是全縣最迷你的國中，全校共三班人數僅七十五人，一牆之隔的原斗國小同樣迷你，只有六班一○二人，在少子化現象下，兩校恐面臨淘汰，但地方人士均希望能保留兩校，為此縣府邀集專家評估，有意朝整合資源與實驗教育方式將兩校合併。縣府教育處長鄧進權昨晚在原斗國中舉辦「原斗國中小學」合併公聽會，聆聽地方教育發展需求。

原斗國小創校九十六年，佔地五甲，距離最近的二林國中約八公里，早期學生須清晨五點起床，最少徒步半小時才能到二林國中就讀，相當不便，三十四年前，原斗國小分割出二甲地成立原斗國中，減輕當地學子升學壓力，人數最多達五百人。

二十年前當地葡萄產業沒落，年輕人出走，加上少子化，讓原斗國中、小同時面臨學生人數年年遞減的窘境，甚至面臨廢校邊緣，教育處考量兩校學區就近、升學交通便利等因素，決定不廢校並希望朝縣內首間現有中、小學合併進行。

教育處從去年八月起指派原斗國中校長王心怡，同時擔任原斗國小校長，嘗試校務整合，另外也多次邀請專家學者、地方代表、學校及家長代表進行評估會議，昨晚首次舉辦公聽會，吸引近百名家長到校聆聽合併政策，針對校園資訊教育與合併後校園安全提出疑問。

預計8月合併 師資不減少

鄧進權表示，兩校預計今年八月一日合併，合併後師資並不會減少，也承諾撥款補助九十萬為元九間教室成立數位投影教室，以及增設校園保全等；並提出遠景規劃，將現有「中三小六」年級制，改為國外主流的「中四小五」年級制，有利於學習與人格發展等優勢，不過目前直升人數變動過大，還須與家長溝通。

原斗國小前家長會長莊三郎表示，兩個小孩分別就讀原斗國中與國小，對兩校合併支持，可以減少兩校行政上不必要支出，家長人數多，家長會籌備更完善，照顧學生更有利，資源更充足。