〈中部〉業者伸援 小番茄農週日宅配有解

2018-01-25

〔記者蔡宗勳／嘉縣報導〕本報十六日獨家報導「黑貓宅急便」週休一日，減少收、送日，致玉女小番茄果農週休三日，嚴重衝擊農友生計，物流業「德連」董事長陳台林獲悉表達正視，昨與太保市長黃榮利、太保市農會總幹事黃麗貞及農友商談合作事宜，期能創造農民、物流業者與消費者三贏局面。

嘉義縣溫室栽培玉女小番茄面積三百公頃，年產值估逾十八億元，大多走宅配高價路線，客戶以公司行號團購居多，到貨日週一至五為主，但田間農作運送市占率逾九成的黑貓宅急便以配合一例一休為由，週日停止收、送業務，致果農只能週一至四配送，形同週休三日，尤其週日原本占出貨量的三分之一，衝擊非常大。

黃榮利說，農村缺工嚴重，假日有學生支援人力，成為出貨高峰，卻因宅配週日休假，連帶影響農友生計與消費者權益。

德連︰願進駐人力服務

陳台林表示，該公司並未在嘉義設點，但只要多數農友有意願由德連配送，將進駐人力服務，且假日照常服務，價格也會比現有優惠。

黃麗貞說，很高興有物流業者願意伸出援手，農會將做為農民的後盾，和業者商談合作細節，包括損壞、延遲賠償等都要納入合約範圍，只要業者能提出令農友信賴的約定，就可以展開實質的研商。

農友蔡健中強調，宅配週日停止收、送，致農民坐困愁城，只要宅配可以假日服務不打烊，相關權利義務也能夠明訂，大家樂於和新業者合作，攜手開創新局。