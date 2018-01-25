〈中部〉雲林離岸風電 拚年底獲籌設許可

2018-01-25

〔記者詹士弘／雲林報導〕以綠能首都自許的雲林縣在推動離岸風力發電上有大進展，開發單位可望在今年四月可通過環評，力拚年底取得籌設許可，預計興建離岸風車一百廿座，可發電七五○百萬瓦（MW），希望在二○二一年完工商業運轉。

預計興建120座

離岸風力開發商「達德集團」去年與縣府簽署合作備忘錄（MOU），預計在雲林投資兩千億元推動風力發電，陸域方面已完成一座風車，目前申請試營運中，另在四湖外海離岸六公里推動設置離岸風車。

建設處長蘇孔志指出，達德集團的離岸風車每座可發電八到十MW，每座興建成本高達六到八億元，預計興建一百廿座，從工程船進行海底探測，到興建風車、相關饋線，總投資高達一千兩百億元。

盼後年起陸續商業運轉

去年十一月中旬，環評審查會議進行離岸風力環境影響評估審查時已正式建議環評大會通過環評，預期六月開始相關水下工程籌備，力拚年底取得籌設許可，期許二○二○年起陸續完工商業運轉。

蘇孔志表示，離岸風力發電投資經費龐大，商機無限，也需大量技術人才，昨天達德進行離岸風力建置規劃報告時，雲林科技大學、虎尾科技大學與環球科技大學均與會，各校均有相關專業人才可支援人力需求；另縣府也請達德在工程啟動時，先採用雲林的物資或與雲林產業合作。

縣長李進勇指出，綠能發電牽涉面向廣泛且複雜，地方政府無法在如此重大工程中扮演太大角色，在再生能源的推動上，除積極爭取中央相關經費補助，亦尋求產、官、學各界力量的投入。