〈中部〉阿里山公路春節疏運 推接駁車

2018-01-25

〔記者王善嬿／嘉市報導〕公路總局第五區養護工程處因應春節連續假期出遊潮，預先規劃春節交通疏運措施，其中，台十八線阿里山公路在阿里山森林遊樂區、石棹到奮起湖及國道三號中埔交流道，預期人車會塞爆，因此在台十八線八十六到九十五公里區間接駁，及讓下山後須北上的車輛，走替代道路轉國道三號竹崎交流道分流等。

五工處副處長陳錫恩昨說，嘉義地區春節可能壅塞的道路與路段，研判有台十八線八十八公里阿里山森林遊樂區前、六十三公里轉一六九縣道的石棹到奮起湖路段、二十一到二十四公里頂六到中埔路段。

開車下山設替代道路指示牌

為分流車潮，在台十八線八十六到九十五公里，民眾可停車搭乘接駁車，往奮起湖的一六九縣道單向管制，前往奮起湖的民眾可在六十一公里搭接駁專車；開車下山設有替代道路引導指示牌，將台十八線大客車引導轉至台三線、小客車轉嘉一二六線，自竹崎交流道返回北部。

五工處阿里山工務段副段長蔡魏勇表示，因春節車潮多，為避免大客車爬坡導致後方行車延滯，民國一○一年以來在台十八線共設置九處爬坡道，大客車駕駛人自右側車道爬坡，小型車就可循主車道先行，保持通行順暢。

嘉義區監理所長劉英標說，二月十四到二十日國道客運推出八五折優惠，搭乘台鐵、國道客運轉乘公路客運八公里免費、市區客運一段票免費，使用電子票券搭乘「台灣好行」半價優惠，建議民眾返鄉、出遊多加利用。