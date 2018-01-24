〈南部〉涉非法吸金2.8億 庠泰灃6人起訴

2018-01-24

〔記者王俊忠／台南報導〕台南地檢署偵辦庠泰灃企業公司負責人吳泰登等六人涉非法吸金，查出吳與公司五名幹部招攬投資人購買公司服務契約、聲稱一年可領六％增值金，五年間招攬兩百一十五名投資客、非法吸金達兩億八一○八萬元。昨南檢依違反銀行法罪嫌起訴吳泰登等六名被告。

被起訴的六人分別是庠泰灃負責人吳泰登、協理林安東、台南三部部長楊慧菁、台南五部部長施縈嬴、台南六部部長蔡孟蓉與高雄區部部長蔡國雄。

起訴書指出，吳泰登等六人以年利率六％高於一般儲蓄保險及銀行定存利率等說法，向不特定民眾推銷「庠泰灃生活顧問服務契約」，每單位價格兩萬元，並與投資客約定每年可獲得六％增值金，該服務契約分為一年期及三年期，有投資客投入資金高達一千五百萬元。

投資人依契約可享有庠泰灃公司提供生活用品、美容、保健養生、食衣住行育樂等購物優惠及往生規劃、網路行銷顧問、珠寶金工設計買賣服務優惠，若投資人在契約期滿均未使用專案服務，可申請退還全部契約價款與領取六％增值金；實際上，絕大多數投資人僅為賺取六％增值金，幾無人使用上述服務。

檢方查出，庠泰灃公司從一○一年五月到一○六年八月的五年多期間，共招攬兩百一十五名投資人認購服務契約，非法吸金達兩億八一○八萬元，其中有六％給投資人、十％給業務，還用來投資、蓋瓶裝水工廠花兩千多萬元買製水設備、買名車，其他資金則不知去向。