〈南部〉星星兒一句話 老師募款走讀偏校

2018-01-24

〔記者邱灝唐／台南報導〕「老師，你可不可以帶我們去很遠的學校看看？」台南市永福國小自閉症的學生（星星兒）受國片啟發，懇求前往偏鄉學校交流，教師們也因為這句話四處募款，最終讓孩子們與台南「最高學府」、南化區瑞峰國小的學生交流。帶隊老師指出，除了交流，也是驗收星星兒在潛能開發課程中的成效。

永福國小去年十二月接受全美戲院邀請觀看國片《老師，你會不會回來》，星星兒被主角王政忠的精神感動，決定以行動支持偏鄉教育，因而提出走讀心願；日前在善心人士與家長、老師們的資助下，二十位星星兒與特教生搭乘巴士到瑞峰國小訪問，並表演融合地板滾球動作的熱舞，與對方交流舞技。

老師彭麗蓉說，星星兒為了演出地板滾球這項活動，已受訓一整個學期，不僅大幅增進手部力量和手眼協調，也訓練社交中等待、輪流和分享的技巧；老師賴育誠指出，當他聽到星星兒主動表示要用訓練已久的地板滾球與對方交流時，感到相當驚訝，因為這顯示他們願意走出小天地，與他人分享、互動，顯見潛能開發課程的成效。

永福國小校長莊崑謨強調，星星兒普遍有觸覺過度敏感的問題，語言和溝通行為上的狀況，也常造成人際關係及日常生活的困擾；不過，在這一趟的交流中，每位學生竟然都能克服搭巴士、行經狹小路段及過彎時的恐懼感和環境不適應感，這樣長足的進步，讓老師們都很欣慰，看著孩子們的正向改變，也是教職人員最大的成就感。