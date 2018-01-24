〈南部〉慶富歇業與否 經濟部最慢29日裁定

2018-01-24

〔記者洪定宏、黃良傑／高雄報導〕經濟部加工出口區管理處昨天與勞保局、水公司、國稅局、台電等單位成立稽查小組，到慶富調查是否已達到歇業標準？副處長楊伯耕強調，最慢在本月二十九日作出裁定。

高市勞工局表示，先前數次調解會中曾多次建議慶富員工提出「歇業事實認定」，勞工局當日已移轉「加工出口區管理處」辦理，進行歇業事實認定。

慶富發言人楊月華澄清，慶富沒有歇業，造船廠仍在施工，有收入才能還債，強調陳慶男有誠意解決，希望給他時間慢慢分期付款，擬出時間表後會公布。

勞資調解 黃國昌促勞工局硬起來

高市勞工局昨召開慶富造船勞資調解，勞方指控慶富積欠上百員工三個月薪，一月十二日突然要部分勞工離職，沒發遣散費，也沒給非自願離職證明，南下聲援的立委黃國昌抨擊，董座陳慶男未出席，勞工局未譴責或表遺憾，還替資方說話，要求勞工局硬起來！

勞工局會後發出聲明，對慶富未派員表示譴責，同時也指黃國昌代表勞方出席，卻未持有合法委任書，片面發言已影響調解會議進行，已限慶富卅一日前給付積欠工資，逾期將再裁罰一百五十萬元。

勞工局表示，昨有四十四名慶富員工申請調解，目前已對慶富累計開罰二百四十五萬元，慶富至今仍未繳罰，勞工局已四度移送法務部行政執行署強制執行。