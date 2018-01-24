〈南部〉菜價每公斤29元 創歷年同期新高

2018-01-24

高於全國整體菜價一成五

〔記者陳文嬋／高雄報導〕冬季菜多大多物美價廉，高雄菜價卻創下歷年同期新高，果菜批發市場今年一月迄今菜價二十九元，高於全國整體菜價一成五，也比去年同期總交易量少二成二，價格上漲近三成，預期下週將逐漸回穩。

依據農產批發交易行情資料，今年一月至二十一日，高雄果菜批發市場蔬菜總交易量約四千六百公噸，每日平均交易量二百一十九公噸，每公斤平均價格二十九元，高於全國平均菜價二十六元，多了三元大約一成五，今年與去年同期菜價比較，總交易量少了近一千三百公噸，相當於減少二成二，每公斤平均價格多了六元，相當於上漲近三成。

高麗菜每公斤20元 漲幅最大

尤以高麗菜漲幅最大，今年春節前總交易量近七百五十公噸，較去年同期近一千二百五十公噸，少了四成近五百公噸，每公斤平均價格二十元，較去年同期每公斤九元，上漲十一元超過一倍多；胡蘿蔔則因供應量充足，價格較去年同期下跌近五成，從二十四元跌至十一元。

農業局表示，今年葉菜因受天候影響，產量較去年同期大幅減少，致蔬菜平均交易價格上漲近三成，且高雄果菜批發市場六成採議價交易，平均交易價格略高於北市批發市場交易價格，建議民眾多採購根莖類，以替代價高的葉菜類。

去年10月豪雨 使冬菜生長中斷

梓官農會表示，去年十月豪雨影響甚鉅，造成冬菜生長中斷，農民大多補種或重種，冬、夏蔬菜青黃不接，加上農民預期心理，認為冬菜價格會跌，栽種面積變少，又日前寒流來襲，蔬菜生長停滯，造成今年菜價上漲。

梓官農會指出，目前葉菜類、高麗菜產地價每公斤十五元，隨著寒流過去，天氣轉晴變好，蔬菜生長快速，下週放寒假，營養午餐蔬菜釋出，菜價會逐漸回穩。