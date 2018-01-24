〈南部〉國考怪傑賴世昌60歲拿博士 分享考試經驗

2018-01-24

論文記憶策略 盼助公職考生

〔記者葉永騫／屏東報導〕通過公務人員高普考等十一次國家考試，目前在屏東縣議會擔任專員的賴世昌，在年近六十歲，「耳順之年」取得了博士學位，他準備把自己考公職的經驗分享給考生知道。

賴世昌年少時不愛讀書，內埔農工電工科畢業後，考取屏東農專，卻因學科半數不及格被退學，當過卡車司機，做過很多的短期工作，直到報考基層公務人員特考後才領悟到讀書要領，一戰成功當起了丙等鄉鎮市公所里幹事。

此後他便不斷參加各項國家考試，通過高普考等國家考試達到十一次，還曾經擔任屏東市民代表會八職等祕書，他卻辭去祕書職務，開設起公職考試補習班，時間長達十年，直到十三年後才又決定返回公職，並進入校園就讀碩士，最後還攻讀博士，今年以近六十歲的年纪取得博士學位，怪傑賴世昌的做法總是讓人感到意外。

賴世昌說，他曾經立誓過，只要順利考取公職，將來要幫忙一百位考生考取公職，他才毅然開起補習班並擔任老師，用十年的時間來幫助考生，結果有多達三百人成功考取各項的公職。

他說，回校園讀書是為追求精神滿足和實踐終身學習的心願，把他應試的經驗分享給考生，他連博士論文都以「閱讀、記憶策略和公職考試應用之研究」為題，把自己參加考試的實務經驗拿來當論文著作，將來建檔後將上傳到圖書館，讓所有的考生參考，幫助他們考上理想中的公職。