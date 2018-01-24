〈南部〉平埔大武壟族竹屋 關山老師傅重現

2018-01-24

78歲王川雄帶台科大師生搭建

〔記者王秀亭／關山報導〕「王川雄恐是僅存可完整建造平埔大武壟族傳統竹屋的師傅。」台灣科技大學建築系副教授邱韻祥與該系學生，在王川雄師傅帶領下，在關山親水公園內全新搭建大武壟族傳統竹屋，並記錄、繪測整個建造過程，完工後將在親水公園內長期展示。

七十八歲大武壟族人王川雄俐落攀上竹屋頂，拿起黃藤熟稔地纏繞固定屋頂的每根竹子，看著已完成近半的竹屋，王川雄說，阿公是蓋房子的，從小就跟著阿公、父親做，「蓋了幾十棟，做法都還清楚記得。」隨著磚塊、水泥建築興起，竹屋漸漸沒落，四十年前蓋完最後一棟民宅竹屋後，直到三年前才又到花蓮東里蓋「公廨」。

目前居住關山鎮的王川雄，從十八日起應台科大之邀，帶著建築系學生重現傳統竹屋，先到卑南溪尋找搭蓋屋頂的芒草，再利用刺竹、桂竹、長枝竹及黃藤等搭建竹屋，「融合兩世代的建造方法」，邱韻祥說，竹與竹交會處的綁藤技術是幾百年到一百年前的綁法，一百至八十年前打竹洞技術純熟，取代了綁藤工法。

邱韻祥說，多年前研究高雄六龜、甲仙小林村傳統竹屋，卻苦尋不著會完整建造竹屋的師傅，最後發現關山鎮的平埔大武壟族傳統竹屋工法與小林村極為相似，而王川雄是目前認識的人中，唯一可完整搭建及說明傳統竹屋工法的師傅，因而向教育部爭取經費，在關山重現。

將錄影、測繪及記錄 ２．１完工

邱韻祥指出，先人建屋使用的木頭、竹子是永續建材，以竹子為例，栽種四、五年即可採收，做得好可使用七、八十年，毀壞了還能回歸大自然，對環境無負擔，此次重建，透過錄影、測繪及記錄，將地方知識變成完整知識，建物留在關山親水公園內，可展示還能作為諮詢中心，讓竹屋有更多利用。

平埔大武壟竹屋預計二月一日前完工，開放民眾到公園內一探究竟，為讓民眾進一步認識大武壟族竹屋，台科大與王川雄、關山長興四五農園將於二十七日下午二至四時，在關農米國學校舉辦平埔竹藝DIY，與關山平埔竹屋工藝介紹，報名網址為http://goo.gl/8uYA9r。