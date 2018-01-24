〈南部〉16米高彩虹馬 走馬瀨新夯景

2018-01-24

〔記者黃文瑜／大內報導〕「好像特洛伊木馬呀！」走馬瀨農場為園區「牧草馬」換新裝，以塑鋁板耗資五百萬，打造十六米高的「彩虹馬」，外觀吸睛，讓遊客都非常興奮。

裝置藝術 也是觀景台

適逢走馬瀨農場三十週年，農場換掉先前的牧草馬，因容易被認為老舊，改用塑鋁板，耗費六個月重金打造高十六米、長二十米、寬八米的「彩虹馬」，並將馬的眼睛塗成黑色，表示被馴服的馬，外觀雖是裝置藝術，但實際上，這隻彩虹馬除了觀賞用外，還能變身成為觀景台，一覽園區美景，還能看見壯觀的月世界地形。

台南市農會總幹事吳正仁表示，近年受大環境影響，遊客日漸減少，其他業者削價競爭，因此去年的遊客數較前年少了三成，但還是要向前走，在新的一年到來，農場也推出「彩虹樂翻天」系列活動，除了打造彩虹關外，還以五百個每顆三百公斤的牧草做出牧草迷宮，搭配噴水池周遭的３Ｄ彩繪圖騰，希望給遊客全新的感受。

吳正仁指出，從一月二十七日登場，將持續到三月四日，期間除有三十週年感恩門票回饋外，也規劃食農體驗樂、彩虹馬高台解說服務、烏克蘭特技秀與哈薩克飆馬秀、彩繪ＤＩＹ、踩街活動、毛孩野餐會、草原運動會、大年初一到初三的營火晚會等，歡迎遊客到走馬瀨農場享受舒適的寒假與年節假期。